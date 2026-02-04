ग्रीस में तटरक्षक जहाज और प्रवासियों की नाव में टक्कर, 14 की मौत, कई लापता

ग्रीस के पूर्वी एजियन सागर में चियोस द्वीप के पास मंगलवार को एक बड़ा समुद्री हादसा हो गया। तुर्की के तट से प्रवासियों को लेकर आ रही एक छोटी नाव और ग्रीक तटरक्षक बल के गश्ती जहाज के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम 14 प्रवासियों की मौत की खबर है।