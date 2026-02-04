4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

home_icon

विदेश

ग्रीस में तटरक्षक जहाज और प्रवासियों की नाव में टक्कर, 14 की मौत, कई लापता

ग्रीस के चियोस द्वीप के पास प्रवासियों की नाव और ग्रीक तटरक्षक बल के जहाज में भीषण टक्कर। हादसे में 14 प्रवासियों की मौत, कई लापता। तुर्की से आ रही नाव पर 30-35 लोग थे सवार; बचाव अभियान जारी। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 04, 2026

Greece

ग्रीस के पूर्वी एजियन सागर में प्रवासी छोटी नाव और ग्रीक तटरक्षक बल की भिड़ंत हो गई (Photo Credit- X/@ABoatReport)

ग्रीस के पूर्वी एजियन सागर में चियोस द्वीप के पास मंगलवार को एक बड़ा समुद्री हादसा हो गया। तुर्की के तट से प्रवासियों को लेकर आ रही एक छोटी नाव और ग्रीक तटरक्षक बल के गश्ती जहाज के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम 14 प्रवासियों की मौत की खबर है।

हादसे का विवरण

ग्रीक तटरक्षक बल के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब उन्होंने चियोस की तरफ बढ़ रही एक संदिग्ध नाव को देखा। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नाव को वापस लौटने का निर्देश दिया था।

अधिकारी ने दावा किया कि नाव को जानबूझकर तटरक्षक बल के पोत की ओर मोड़ दिया गया, जिस कारण प्रवासियों की नाव और तटरक्षक बल के जहाज की भीषण टक्कर हो गई। हालांकि, अभी तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हादसे की मुख्य वजह क्या थी।

राहत और बचाव कार्य

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवासियों को लेकर आ रही इस छोटी नाव में 30 से 35 लोग सवार थे। लापता लोगों की तलाश के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस बचाव कार्य में तटरक्षक बल के जहाजों के साथ-साथ निजी नौकाएं और गोताखोर भी जुटे हुए हैं।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया

उधर, इस हादसे पर ग्रीक शिपिंग मंत्रालय के प्रवक्ता ने गहरा दुख जताते हुए कहा है कि उनकी प्राथमिकता अभी समुद्र में लापता लोगों को ढूंढना है। रिपोर्टों के अनुसार, यह नाव तुर्की के तट से रवाना हुई थी और अवैध रूप से यूरोपीय संघ में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी।

Updated on:

04 Feb 2026 07:52 am

Published on:

04 Feb 2026 07:50 am

Hindi News / World / ग्रीस में तटरक्षक जहाज और प्रवासियों की नाव में टक्कर, 14 की मौत, कई लापता
