ग्रीस में तटरक्षक जहाज और प्रवासियों की नाव में टक्कर, 14 की मौत, कई लापता

ग्रीस के पूर्वी एजियन सागर में प्रवासी छोटी नाव और ग्रीक तटरक्षक बल की भिड़ंत हो गई (Photo Credit- X/@ABoatReport)
ग्रीस के पूर्वी एजियन सागर में चियोस द्वीप के पास मंगलवार को एक बड़ा समुद्री हादसा हो गया। तुर्की के तट से प्रवासियों को लेकर आ रही एक छोटी नाव और ग्रीक तटरक्षक बल के गश्ती जहाज के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम 14 प्रवासियों की मौत की खबर है।
ग्रीक तटरक्षक बल के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब उन्होंने चियोस की तरफ बढ़ रही एक संदिग्ध नाव को देखा। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नाव को वापस लौटने का निर्देश दिया था।
अधिकारी ने दावा किया कि नाव को जानबूझकर तटरक्षक बल के पोत की ओर मोड़ दिया गया, जिस कारण प्रवासियों की नाव और तटरक्षक बल के जहाज की भीषण टक्कर हो गई। हालांकि, अभी तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हादसे की मुख्य वजह क्या थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवासियों को लेकर आ रही इस छोटी नाव में 30 से 35 लोग सवार थे। लापता लोगों की तलाश के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस बचाव कार्य में तटरक्षक बल के जहाजों के साथ-साथ निजी नौकाएं और गोताखोर भी जुटे हुए हैं।
उधर, इस हादसे पर ग्रीक शिपिंग मंत्रालय के प्रवक्ता ने गहरा दुख जताते हुए कहा है कि उनकी प्राथमिकता अभी समुद्र में लापता लोगों को ढूंढना है। रिपोर्टों के अनुसार, यह नाव तुर्की के तट से रवाना हुई थी और अवैध रूप से यूरोपीय संघ में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी।
