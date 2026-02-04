लीबिया के पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बेटे की गोली मारकर हत्या, किसने और क्यों गोलियों से भूना?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी के वकील ने बताया कि चार लोगों के एक कमांडो दस्ते ने लीबिया के जिंतान शहर में उनके घर पर हमला बोला और उन्हें गोलियों से भून डाला। हमलावर कौन थे और किसके कहने पर ये हत्या की गई, इसका पता नहीं चल सका है। ये एक सुनियोजित हत्या थी। वहीं एक स्थानीय टीवी ने सैफ अल-इस्लाम की बहन के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उनकी हत्या लीबिया-अल्जीरिया सीमा के पास हुई है।