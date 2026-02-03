Russia-Ukraine War: 450 ड्रोन और 70 मिसाइलें… पुतिन की सेना ने यूक्रेन में मचाया कोहराम, अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला

Massive Destruction:रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने अब एक बेहद विनाशकारी और सांस्कृतिक रूप ले लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा और समन्वित हवाई हमला किया है। आसमान से एक साथ सैकड़ों मौत के सामान बरसे, जिससे न केवल सैन्य ठिकाने और रिहायशी इलाके दहल उठे, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अनमोल धरोहर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी वायु सेना और रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, रूस ने एक ही रात में यूक्रेन के अलग-अलग शहरों पर 70 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें और करीब 450 कामिकेज ड्रोन (आत्मघाती ड्रोन) दागे। यह हमला इतना भीषण था कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी इसे पूरी तरह रोकने में पसीने छूट गए। धमाकों की गूंज से राजधानी कीव समेत कई प्रमुख शहर थर्रा उठे। बिजली ग्रिड और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के साथ-साथ इस बार रिहायशी इलाकों में भी भारी तबाही देखी गई है।