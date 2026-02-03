3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Russia-Ukraine War: 450 ड्रोन और 70 मिसाइलें… पुतिन की सेना ने यूक्रेन में मचाया कोहराम, अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला

Massive Destruction:रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने अब एक बेहद विनाशकारी और सांस्कृतिक रूप ले लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा और समन्वित हवाई हमला किया है। आसमान से एक साथ सैकड़ों मौत के सामान बरसे, जिससे न केवल सैन्य ठिकाने और रिहायशी इलाके दहल उठे, [&hellip;]

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 03, 2026

Russia Ukraine War

रूस यूक्रेन वार (फोटो-IANS)

Massive Destruction:रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने अब एक बेहद विनाशकारी और सांस्कृतिक रूप ले लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा और समन्वित हवाई हमला किया है। आसमान से एक साथ सैकड़ों मौत के सामान बरसे, जिससे न केवल सैन्य ठिकाने और रिहायशी इलाके दहल उठे, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अनमोल धरोहर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी वायु सेना और रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, रूस ने एक ही रात में यूक्रेन के अलग-अलग शहरों पर 70 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें और करीब 450 कामिकेज ड्रोन (आत्मघाती ड्रोन) दागे। यह हमला इतना भीषण था कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी इसे पूरी तरह रोकने में पसीने छूट गए। धमाकों की गूंज से राजधानी कीव समेत कई प्रमुख शहर थर्रा उठे। बिजली ग्रिड और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के साथ-साथ इस बार रिहायशी इलाकों में भी भारी तबाही देखी गई है।

इतिहास पर हमला किया

WWII स्मारक क्षतिग्रस्त इस हमले की सबसे दर्दनाक तस्वीर कीव से आई है, जहां सोवियत युग का प्रतिष्ठित द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक (World War II Memorial) क्षतिग्रस्त हो गया है। यह स्मारक नाजी जर्मनी पर जीत और उन सैनिकों की याद में बनाया गया था जिन्होंने फासीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। विडंबना यह है कि यह स्मारक सोवियत संघ के साझा इतिहास का हिस्सा था, लेकिन रूसी मिसाइलों ने इसे भी नहीं बख्शा। स्मारक के पास गिरे मलबे और शॉकवेव के कारण इसकी संरचना को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि उनकी पहचान और बलिदान का प्रतीक थी।

रात भर गूंजते रहे सायरन

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पूरी रात हवाई हमले के सायरन बजते रहे। लोग बंकरों और मेट्रो स्टेशनों में छिपे रहे। 450 ड्रोनों का एक साथ हमला करना रूस की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसे 'स्वार्म टैक्टिक' (Swarm Tactic) कहा जाता है। इसका मकसद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को उलझा कर मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना था। इस हमले ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को भी बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।

सांस्कृतिक नरसंहार का आरोप

यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे केवल सैन्य हमला नहीं, बल्कि "सांस्कृतिक नरसंहार" करार दिया है। उनका कहना है कि रूस जानबूझकर यूक्रेन की ऐतिहासिक पहचान और स्मारकों को निशाना बना रहा है ताकि लोगों के मनोबल को तोड़ा जा सके। वहीं, बचाव दल मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने और आग बुझाने में लगातार जुटे हुए हैं।

भीषण हमले पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं

वोलोडिमिर जेलेंस्की: यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसे "कायरतापूर्ण कार्रवाई" बताते हुए कहा कि रूस अब इतिहास और यादों से भी डरने लगा है। उन्होंने पश्चिमी देशों से तत्काल और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है।

यूनेस्को (UNESCO): सांस्कृतिक धरोहरों को निशाना बनाने पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने चिंता जताई है। इसे युद्ध अपराधों की श्रेणी में देखा जा रहा है।

स्थानीय नागरिक: कीव के बुजुर्ग नागरिकों का कहना है, "यह स्मारक हमारे पूर्वजों की याद दिलाता था, रूस ने अपने ही दादा-परदादाओं की विरासत पर बम गिराया है।"

अब इन चीजों पर नजर रहेगी

यूक्रेन का पलटवार: क्या यूक्रेन अब रूस के भीतरी इलाकों में ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ाएगा?

पश्चिमी मदद: क्या इस हमले के बाद अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें और पैट्रियट सिस्टम की नई खेप भेजेंगे?

स्मारक की मरम्मत: क्या युद्ध के बीच क्षतिग्रस्त स्मारक को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई मुहिम शुरू होगी?

साझा विरासत का विनाश

यह हमला एक गहरी विडंबना (Irony) को उजागर करता है। जिस सोवियत स्मारक को रूस ने निशाना बनाया, वह उस दौर का गवाह है जब रूस और यूक्रेन एक ही झंडे (सोवियत संघ) के नीचे नाजियों के खिलाफ लड़े थे। यह हमला दिखाता है कि मॉस्को अब उस "साझा इतिहास" की भी परवाह नहीं कर रहा, जिसकी दुहाई देकर वह अक्सर इस युद्ध को सही ठहराने की कोशिश करता है। यह घटना यूक्रेन के लोगों में रूस के प्रति नफरत को और गहरा करेगी, क्योंकि अब बात जमीन के टुकड़े से आगे बढ़कर "पुरखों के सम्मान" तक पहुंच गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

03 Feb 2026 03:19 pm

Hindi News / World / Russia-Ukraine War: 450 ड्रोन और 70 मिसाइलें… पुतिन की सेना ने यूक्रेन में मचाया कोहराम, अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिकी टैरिफ मामले में दुनिया में कहां खड़ा है भारत? जानें-चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति

Trade Deal
विदेश

पीएम मोदी के एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ से सबकुछ बदला, ट्रेड डील और टैरिफ कम करने के लिए झुके ट्रंप!

Indian Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump
विदेश

किसानों के लिए खुशखबरी: ट्रंप की 'डील' में खेती-किसानी पूरी तरह सुरक्षित, भारत ने खींच दी 'लक्ष्मण रेखा'

India-US Trade Deal
कारोबार

भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब भारत की कर रहे तारीफ

Indian PM Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश

Bangladesh Politics: क्या यूनुस सरकार सिर्फ दिखावा है? जॉय के बयान से मची खलबली!

Sheikh Hasina statement, Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh political crisis 2024,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.