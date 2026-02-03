Bangladesh Election: क्या जमात-ए-इस्लामी ही चलाएगी सरकार ? शेख हसीना के बेटे ने खोली अंतरिम सरकार की पोल!

सजीब वाजेद जॉय ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि मौजूदा अंतरिम सरकार निष्पक्ष चुनाव करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। उनका आरोप है कि प्रशासन यह तय करने में लगा है कि कौन सत्ता में आएगा और कौन विपक्ष में रहेगा। उन्होंने कहा, "जब आप देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी (अवामी लीग) को ही चुनाव से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे लोकतंत्र कैसे कहा जा सकता है? यह जनता का वोट नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों द्वारा किया गया सलेक्शन है।" जॉय का मानना है कि सुधारों के नाम पर चुनाव को जानबूझ कर टाला जा रहा है, ताकि अवामी लीग को पूरी तरह खत्म किया जा सके।