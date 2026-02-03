पीएम मोदी के एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ से सबकुछ बदला, ट्रेड डील और टैरिफ कम करने के लिए झुके ट्रंप!

कुछ दिन पहले ही यूरोपीय कमीशन (European Commission) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) और यूरोपीय परिषद (European Council) के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा (António Costa) भारत आए थे और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील करते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर सहमति जताई। लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है, जिसका फायदा भारत और यूरोपीय यूनियन को ज़बरदस्त फायदा होगा। यह समझौता 2026 में लागू होने की उम्मीद है, जो दोनों पक्षों के बीच साझा समृद्धि और मजबूत रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय शुरू करेगा। इस डील को ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा जा रहा है और इसी से पासा पलट गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी डील की वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा।