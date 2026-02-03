भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब भारत की कर रहे तारीफ

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच जिस ट्रेड डील (India-US Trade Deal) का इंतज़ार सभी को था, वो आख़िरकार हो गई है। भारतीय पीएम नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच हुई बातचीत के बाद इस ट्रेड डील की घोषणा हुई। इस ट्रेड डील के तहत भारत पर लगाए 25% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है और रूसी तेल की खरीद पर लगाए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को भी हटा दिया गया है। ट्रंप ने इस बात की भी घोषणा की है कि भारत अब रूस (Russia) से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि इसी बीच अब एक अमेरिकी सांसद के सुर बदल गए हैं।