3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब भारत की कर रहे तारीफ

India-US Trade Deal: कुछ समय पहले तक जो अमेरिकी सांसद भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, अब उनके सुर बदल गए हैं। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 03, 2026

Indian PM Narendra Modi and US President Donald Trump

Indian PM Narendra Modi and US President Donald Trump (Photo - PM Modi's social media)

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच जिस ट्रेड डील (India-US Trade Deal) का इंतज़ार सभी को था, वो आख़िरकार हो गई है। भारतीय पीएम नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच हुई बातचीत के बाद इस ट्रेड डील की घोषणा हुई। इस ट्रेड डील के तहत भारत पर लगाए 25% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है और रूसी तेल की खरीद पर लगाए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को भी हटा दिया गया है। ट्रंप ने इस बात की भी घोषणा की है कि भारत अब रूस (Russia) से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि इसी बीच अब एक अमेरिकी सांसद के सुर बदल गए हैं।

पहले दे रहे थे 500% टैरिफ की धमकी, अब कर रहे हैं तारीफ

अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम (Lindsey Graham) एक समय पर भारत समेत उन सभी देशों पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, जो रूस से तेल खरीदते हैं। हालांकि उनका प्रस्तावित बिल पास नहीं हुआ था और अब भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने के बाद ग्राहम के सुर बदल गए हैं। अब ग्राहम भारत की तारीफ कर रहे हैं। ग्राहम ने भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ के कम होने पर कहा है कि भारत ने अपने अच्छे व्यवहार से टैरिफ कटौती को अर्जित किया है।

दोनों देशों को होगा फायदा

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का फायदा दोनों देशों को होगा। कई सेक्टर्स में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी। इस ट्रेड डील से भारतीय रूपया भी मज़बूत होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

world news

World News in Hindi

Updated on:

03 Feb 2026 01:25 pm

Published on:

03 Feb 2026 01:18 pm

Hindi News / World / भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब भारत की कर रहे तारीफ
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Bangladesh Politics: क्या यूनुस सरकार सिर्फ दिखावा है? जॉय के बयान से मची खलबली!

Sheikh Hasina statement, Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh political crisis 2024,
विदेश

भारत-अमेरिका में टैरिफ पर सहमति; लेकिन रूसी तेल खरीद को लेकर ट्रंप के दावे पर चीन का आया ये रिएक्शन

Indian Prime Minister Narendra Modi with Donald Trump
विदेश

भारत समेत दुनिया भर से पंगा लेते हैं ट्रंप, पर इस एक देश के सामने तेवर हो जाते हैं नरम, जानें क्यों?

Donald Trump
विदेश

पाकिस्तान में बलूचों का कोहराम, केवल 40 घंटों में पाक फौज के मारे 200 जवान

Baloch Insurgency
विदेश

Grammy Awards 2026: दलाई लामा के ग्रैमी अवॉर्ड से तिलमिलाया चीन, आखिर इतनी नाराजगी क्यों?

Grammy Awards 2026
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.