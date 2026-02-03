भारत समेत दुनिया भर से पंगा लेते हैं ट्रंप, पर इस एक देश के सामने तेवर हो जाते हैं नरम, जानें क्यों?

डोनाल्ड ट्रंप! नाम सुनते ही दुनिया के नेताओं और राजनयिकों के सामने अमेरिका से निपटने की मुश्किल चुनौती सामने आ जाती है। भारत से लेकर चीन, नाटो देशों से लेकर ईरान तक डोनाल्ड ट्रंप ने हर मोर्चे पर अपनी आक्रामक छवि और दबाव वाली रणनीति दिखाई है। व्यापारिक झगड़े हों, रक्षा नीतियों पर विवाद, या अंतरराष्ट्रीय मंच पर बयानबाजी, ट्रंप कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया के सामने आंख दिखाने और दबाव बनाने से नहीं कतराते, पर उत्तर कोरिया के सामने अचानक संयम और कूटनीति की भाषा बोलने लगते हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है, जो ट्रंप जैसे आक्रामक और दबाव वाले नेता को 'उत्तर कोरिया के मामले में कदम फूंक-फूंक कर रखने' पर मजबूर करता है? आइए उन कारणों पर डालते हैं नजर, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के खिलाफ रणनीतिक रूप से रहते हैं सतर्क।