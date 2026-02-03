पाकिस्तान में बलूचों का कोहराम, केवल 40 घंटों में पाक फौज के मारे 200 जवान

Baloch Insurgency: बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) के विद्रोहियों ने ऑपरेशन ‘हेरोफ’ के दूसरे चरण को शुरू करने के बाद 40 घंटों में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि शनिवार को बलूचिस्तान में 14 अलग-अलग जगहों पर हमला शुरू करने के बाद उन्होंने शहरों में सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर और कई राजमार्गों पर कब्जा कर लिया है।



बीएलए के एक बयान के अनुसार, बेहद तालमेल से किए गए इस हमले में 14 शहरों के 48 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया है, जिनमें क्वेटा, नोशकी, मस्तंग, दलबांदिन, कलात, खारान, पंजगुर, ग्वादर, पसनी, तुरबत, तुम्प, बुलेदा, मैंगोचर, लासबेला, केच और अवारान शामिल हैं। विद्रोहियों ने 17 सैनिकों को बंधक बनाने का भी दावा किया है। बीएलए ने दावा किया है कि उसका ऑपरेशन हेरोफ फेज 2 बलूचिस्तान के कई जिलों में अब भी जारी है। इस ऑपरेशन को लॉन्च किए हुए 40 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है।