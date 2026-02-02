Hawa Baloch Video: ‘आज खुशी का दिन है’, मौत से पहले बलोच महिला फिदायीन का पाकिस्तान को पैगाम!

Suicide Bomber: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चल रहे खूनी संघर्ष के बीच एक वीडियो (BLA Operation Herof-2) ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) की 'मजीद ब्रिगेड' (Majeed Brigade) की महिला आत्मघाती हमलावर (फिदायीन) हवा बलोच का एक वीडियो (Hawa Baloch Viral Video) सामने आया है। यह वीडियो उनके मरने के कुछ ही घंटों बाद जारी किया गया, जिसमें वह बहुत शांत और मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की सेना पर हुए भीषण हमले के पीछे जिन लोगों का हाथ था, उनमें हवा बलोच भी शामिल थीं।