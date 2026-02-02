Hawa Baloch Video: ‘आज खुशी का दिन है’, मौत से पहले बलोच महिला फिदायीन का पाकिस्तान को पैगाम!

मौत से पहले बलोच महिला फिदायीन ने वीडियो जारी किया। (स्क्रीन शॉट : @AdityaRajKaul )
Suicide Bomber: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चल रहे खूनी संघर्ष के बीच एक वीडियो (BLA Operation Herof-2) ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) की 'मजीद ब्रिगेड' (Majeed Brigade) की महिला आत्मघाती हमलावर (फिदायीन) हवा बलोच का एक वीडियो (Hawa Baloch Viral Video) सामने आया है। यह वीडियो उनके मरने के कुछ ही घंटों बाद जारी किया गया, जिसमें वह बहुत शांत और मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की सेना पर हुए भीषण हमले के पीछे जिन लोगों का हाथ था, उनमें हवा बलोच भी शामिल थीं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में हवा बलोच (Hawa Baloch) कहती हैं, "आज का दिन खुशी का दिन है, यह बहुत मजेदार है।" आमतौर पर मौत के रास्ते पर जाने वाले इंसान के चेहरे पर खौफ होता है, लेकिन हवा बलोच के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वह अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए यह कदम उठा रही हैं। उनका यह वीडियो 'ऑपरेशन हेरोफ-2' (Operation Herof-2) का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसने पाकिस्तानी सेना की नींव हिला दी है।
हवा बलोच ने अपने वीडियो में पाकिस्तानी सत्ता और सेना को साफ तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बलोच महिलाएं अब घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हथियार उठा कर अपने हक के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। यह वीडियो बलोच विद्रोहियों की ओर से पाकिस्तान को दिया गया एक 'चिलिंग मैसेज' (Chilling Message) है कि उनका संघर्ष अब और उग्र हो चुका है।
बीएलए (BLA) ने हाल ही में 'ऑपरेशन हेरोफ-2' लॉन्च किया है। इसके तहत बलूचिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। हवा बलोच उसी मजीद ब्रिगेड का हिस्सा थीं, जो बीएलए की सबसे खतरनाक आत्मघाती यूनिट मानी जाती है।
इस वीडियो के सामने आने के बाद अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं:
पाकिस्तानी सेना: हमेशा की तरह पाकिस्तानी सेना और सरकार ने इस हमले के नुकसान को कम करके दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो ने उनके दावों की पोल खोल दी है।
सोशल मीडिया: बलोच एक्टिविस्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस वीडियो को बलूचिस्तान में हो रहे दमन के खिलाफ 'प्रतिरोध का प्रतीक' बता रहे हैं। वहीं, कुछ लोग इसे हिंसा का भयावह रूप बता रहे हैं।
डर का माहौल: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और इस्लामाबाद में इस वीडियो के बाद सुरक्षा को लेकर डर का माहौल बन गया है, क्योंकि बीएलए ने हमले तेज करने की धमकी दी है।
बड़ी कार्रवाई की तैयारी: इस हमले और वीडियो के बाद पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकती है, जिससे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले और बढ़ सकते हैं।
इंटरनेट शटडाउन: खबरों को बाहर आने से रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को लंबे समय तक बंद रख सकती है।
महिला फाइटर्स की जांच: खुफिया एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कितनी बलोच महिलाएं मजीद ब्रिगेड में शामिल हो चुकी हैं।
यह खबर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा है। पहले बलोच आंदोलन में सिर्फ पुरुष शामिल होते थे, लेकिन 'शारी बलोच' (कराची यूनिवर्सिटी हमलावर) के बाद अब 'हवा बलोच' का नाम सामने आना यह बताता है कि बलोच समाज की पढ़ी-लिखी महिलाएं भी अब फिदायीन बन रही हैं। यह पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक दुस्वप्न (Strategic Nightmare) है, क्योंकि महिलाओं पर शक करना और उनकी तलाशी लेना सुरक्षा बलों के लिए हमेशा मुश्किल होता है।
