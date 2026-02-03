Grammy Awards 2026: दलाई लामा के ग्रैमी अवॉर्ड से तिलमिलाया चीन, आखिर इतनी नाराजगी क्यों?

वहीं, केंड्रिक लैमर ने सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम और सर्वश्रेष्ठ रैप गीत सहित रैप की कुल पांच श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर रेप की श्रेणी में सबसे ज्यादा बार ग्रैमी पाने वाले रैपर का रेकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लैटिन सुपरस्टार बैड बनी को साल के सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार मिला। बैड बनी ने कुल तीन पुरस्कार जीते। उधर, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने ग्रैमी जीतकर एमी, ग्रैमी, ऑस्कर और टोनी यानी अपना 'ईगोट' पूरा कर लिया। लॉस एंजिल्स में हुए समारोह में लेडी गागा, जस्टिन बीबर, फैरेल विलियम्स और सबरीना कारपेंटर सहित कई कलाकारों ने प्रस्तुति दी। ट्रेवर नोआ ने समारोह को होस्ट किया।