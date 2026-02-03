‘वह मेरे लिए…’, पीएम मोदी के लिए ट्रंप ने कही बड़ी बात, टैरिफ 25% से घटाकर 18%

ट्रंप ने बताया कि उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई- जैसे व्यापार और रूस–यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के तरीके।

ट्रंप के अनुसार, पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीद कम करने और इसकी जगह अमेरिका और शायद वेनेजुएला से ज्यादा तेल लेने पर सहमति जताई है। उनका कहना है कि इससे यूक्रेन में चल रही लड़ाई को खत्म करने में मदद मिल सकती है, जहां हर हफ्ते कई लोगों की जान जा रही है।