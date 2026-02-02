2026 GDP ग्रोथ में अमेरिका से आगे निकला भारत, एलन मस्क ने इसे बताया पावर के बैलेंस में बदलाव

मस्क का इसे पावर के संतुलन में बदलाव बताना यह दर्शाता है कि बड़े वैश्विक कारोबारी समूह भारत को भविष्य के बड़े बाजार और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहे हैं, जहां घरेलू मांग और निवेश की संभावनाएं मजबूत हैं। साल 2026-27 का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मस्क के इस पोस्ट का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने मस्क के इस पोस्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है। हालांकि फिलहाल भारत चीन से पीछे है लेकिन अमेरिका से कहीं आगे निकल गया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि विपक्ष को देश की काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए।