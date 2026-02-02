Plane Crash: क्रैश हुआ विमान, रूस में 3 लोगों की मौत

दुनियाभर में विमान हादसों के मामले में कमी नहीं हो रही है। साल की शुरुआत में ही विमान हादसों के कई मामले सामने आ चुके हैं। आज, सोमवार, 2 फरवरी को रूस (Russia) में विमान हादसे का एक और मामला सामने आया है। रूस के ओरेंबुर्ग (Orenburg) के ओरस्क (Orsk) शहर के पास जानातालाप बस्ती में आज एक ट्रेनिंग विमान क्रैश (Plane Crash) हो गया। क्रैश होने के बाद विमान चकनाचूर हो गया।