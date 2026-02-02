2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Plane Crash: क्रैश हुआ विमान, रूस में 3 लोगों की मौत

रूस में आज एक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 02, 2026

Plane crash in Russia (Representational Photo)

दुनियाभर में विमान हादसों के मामले में कमी नहीं हो रही है। साल की शुरुआत में ही विमान हादसों के कई मामले सामने आ चुके हैं। आज, सोमवार, 2 फरवरी को रूस (Russia) में विमान हादसे का एक और मामला सामने आया है। रूस के ओरेंबुर्ग (Orenburg) के ओरस्क (Orsk) शहर के पास जानातालाप बस्ती में आज एक ट्रेनिंग विमान क्रैश (Plane Crash) हो गया। क्रैश होने के बाद विमान चकनाचूर हो गया।

3 लोगों की मौत

हादसे के समय विमान में 3 लोग सवार थे और तीनों की ही इस क्रैश में मौत हो गई। मृतकों में एक प्रशिक्षक पायलट और दो कैडेट्स थे और तीनों सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल एविएशन से थे। हालांकि विमान के क्रैश होने के बाद उसमें आग नहीं लगी, लेकिन विमान में सवार तीनों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

किस वजह से हुआ विमान क्रैश?

रूस के ओरेंबुर्ग के ओरस्क शहर के पास जानातालाप बस्ती में आज हुए विमान क्रैश के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि मामले की जांच शुरू हो गई है। जांचकर्ता तकनीकी खराबी, मौसम की स्थिति और पायलट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क की जांच कर रहे हैं जिससे क्रैश की सही वजह का पता लगाया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

02 Feb 2026 04:03 pm

Published on:

02 Feb 2026 03:48 pm

Hindi News / World / Plane Crash: क्रैश हुआ विमान, रूस में 3 लोगों की मौत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Sheikh Hasina Sentenced: वो 'जमीन घोटाला' जिसने बर्बाद कर दी शेख हसीना की विरासत, अब मिली 10 साल की सजा!

Sheikh Hasina
विदेश

ईरान की मिसाइलों से अमेरिका को खतरा, गल्फ के साथियों ने चेताया

Iranian missile
विदेश

बांग्लादेश: 'नौकरीपेशा महिलाएं वेश्याओं जैसी...', जमात चीफ शफीकुर रहमान के बयान पर मचा घमासान

Shafiqur Rahman
विदेश

कड़ाके की ठंड ने बरपाया कहर, पोलैंड में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत

Winter in Poland
विदेश

ट्रंप देते रहे धमकी, ईरान ने दूसरे छोर पर सेट कर दी मिसाइल, निशाने पर हजारों अमेरिकी सैनिक, मची खलबली

Iran Virtual Wall of Fire
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.