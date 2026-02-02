ईरान की मिसाइलों से अमेरिका को खतरा, गल्फ के साथियों ने चेताया

अमेरिका (United States Of America) और ईरान (Iran) के बीच तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका अभी भी बरकरार है। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान के पास शक्तिशाली नौसेना बेड़ा तैनात कर दिया है जिससे ज़रूरत पड़ने पर कभी भी हमला किया जा सके। मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी ठिकानों पर मौजूद सैनिक भी अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है जिससे शांति से मामला सुलझाया जा सके। इसी बीच गल्फ में अमेरिका के साथियों ने उसे एक बड़े खतरे के बारे में चेताया है।