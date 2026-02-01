अब नहीं होगा अमेरिका-ईरान युद्ध! दोनों देशों में हो रही बातचीत

अमेरिका की तरफ से ईरान पर परमाणु समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि उसे परमाणु हथियार की कोई चाह नहीं है। इसी मामले पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जानकारी दी गई है कि बातचीत के लिए एक ढांचे का गठन किया गया है। हालांकि इस विषय में इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है।