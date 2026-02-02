देर रात यूक्रेन पर रूस का भयंकर आक्रमण, 15 आम नागरिकों की गई जान और कई घायल

इस बीच, जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रहे युद्ध में शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे राजनयिक प्रयासों के बारे में एक अपडेट दिया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच अगली त्रिपक्षीय बैठक, जिसमें अमेरिका मध्यस्थ के रूप में होगा, 4 फरवरी और 5 फरवरी को अबू धाबी में निर्धारित की गई है।