देर रात यूक्रेन पर रूस का भयंकर आक्रमण, 15 आम नागरिकों की गई जान और कई घायल

रूस ने दागे ड्रोन। (फोटो- IANS)
यूक्रेन के पावलोहराड जिले में देर रात रूस ने भयंकर आक्रमण कर दिया है। रूस ने खनिकों को ले जा रही एक सर्विस बस पर ड्रोन से हमला किया है। जिसमें 15 आम नागरिकों के मारे जाने की सूचना है। वहीं, सात अन्य घायल हो गए हैं।
यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने आधिकारिक बयान में बताया कि रूसी हमले के बाद आग लग गई, लेकिन फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग बुझा दी।
उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा- रूसी ड्रोन ने पावलोहराड जिले में एक कंपनी की सर्विस बस पर हमला किया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार 12 लोग मारे गए। सात अन्य घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है।
यह हमला DTEK कोयला सुविधा के पास एक कंपनी की बस को निशाना बनाकर किया गया था। इसके बाद DTEK के सीईओ मैक्सिम टिमचेंको ने इस घटना को पूरी तरह से नागरिक लक्ष्य पर एक बिना उकसावे वाला आतंकवादी हमला बताया।
टिमचेंको ने इस हमले को DTEK कर्मचारियों के जीवन का सबसे बड़ा नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास का यह सबसे काला दिन है।
उन्होंने कहा कि DTEK टीमें घायल लोगों और मृतकों के परिवारों को देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के लिए इमरजेंसी सेवाओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
उधर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा- निप्रो क्षेत्र में, पावलोहराड जिले के टेर्निवका में रूसी ड्रोन ने खनिकों को ले जा रही एक सामान्य बस पर हमला किया। दुख की बात है कि कई लोग मारे गए। सभी परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं।
इस बीच, जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रहे युद्ध में शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे राजनयिक प्रयासों के बारे में एक अपडेट दिया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच अगली त्रिपक्षीय बैठक, जिसमें अमेरिका मध्यस्थ के रूप में होगा, 4 फरवरी और 5 फरवरी को अबू धाबी में निर्धारित की गई है।
जेलेंस्की ने एक्स पोस्ट में कहा- यूक्रेन एक ठोस चर्चा के लिए तैयार है और हम यह सुनिश्चित करने में रुचि रखते हैं कि परिणाम हमें युद्ध के वास्तविक और सम्मानजनक अंत के करीब लाए। मदद करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग