2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

देर रात यूक्रेन पर रूस का भयंकर आक्रमण, 15 आम नागरिकों की गई जान और कई घायल

रूस ने यूक्रेन के पावलोहराड जिले में देर रात भयंकर ड्रोन हमला किया। खनिकों को ले जा रही सर्विस बस को निशाना बनाया गया, जिसमें 15 आम नागरिक मारे गए और 7 घायल हुए। हमले के बाद बस में आग लग गई, जिसे इमरजेंसी सर्विस ने तुरंत बुझा दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 02, 2026

Russia launches drones

रूस ने दागे ड्रोन। (फोटो- IANS)

यूक्रेन के पावलोहराड जिले में देर रात रूस ने भयंकर आक्रमण कर दिया है। रूस ने खनिकों को ले जा रही एक सर्विस बस पर ड्रोन से हमला किया है। जिसमें 15 आम नागरिकों के मारे जाने की सूचना है। वहीं, सात अन्य घायल हो गए हैं।

यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने आधिकारिक बयान में बताया कि रूसी हमले के बाद आग लग गई, लेकिन फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग बुझा दी।

उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा- रूसी ड्रोन ने पावलोहराड जिले में एक कंपनी की सर्विस बस पर हमला किया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार 12 लोग मारे गए। सात अन्य घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है।

कंपनी ने इसे आतंकवादी हमला बताया

यह हमला DTEK कोयला सुविधा के पास एक कंपनी की बस को निशाना बनाकर किया गया था। इसके बाद DTEK के सीईओ मैक्सिम टिमचेंको ने इस घटना को पूरी तरह से नागरिक लक्ष्य पर एक बिना उकसावे वाला आतंकवादी हमला बताया।

टिमचेंको ने इस हमले को DTEK कर्मचारियों के जीवन का सबसे बड़ा नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास का यह सबसे काला दिन है।

उन्होंने कहा कि DTEK टीमें घायल लोगों और मृतकों के परिवारों को देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के लिए इमरजेंसी सेवाओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं।

क्या बोले जेलेंस्की

उधर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा- निप्रो क्षेत्र में, पावलोहराड जिले के टेर्निवका में रूसी ड्रोन ने खनिकों को ले जा रही एक सामान्य बस पर हमला किया। दुख की बात है कि कई लोग मारे गए। सभी परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं।

इस बीच, जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रहे युद्ध में शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे राजनयिक प्रयासों के बारे में एक अपडेट दिया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच अगली त्रिपक्षीय बैठक, जिसमें अमेरिका मध्यस्थ के रूप में होगा, 4 फरवरी और 5 फरवरी को अबू धाबी में निर्धारित की गई है।

मदद करने वालों का जेलेंस्की ने किया धन्यवाद

जेलेंस्की ने एक्स पोस्ट में कहा- यूक्रेन एक ठोस चर्चा के लिए तैयार है और हम यह सुनिश्चित करने में रुचि रखते हैं कि परिणाम हमें युद्ध के वास्तविक और सम्मानजनक अंत के करीब लाए। मदद करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद।

ये भी पढ़ें

क्या यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट से रूस हटाएगा अपना कब्जा? ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा- 15 साल तक तुम्हारे देश को…
विदेश
Donald Trump And Volodymyr Zelensky

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

02 Feb 2026 07:36 am

Hindi News / World / देर रात यूक्रेन पर रूस का भयंकर आक्रमण, 15 आम नागरिकों की गई जान और कई घायल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत-EU डील से पाकिस्तान में जाएंगी लाखों नौकरियां, ये है वजह

India-EU Strategic Partnership
विदेश

अमेरिका ही नहीं Epstein Files से हिला स्लोवाकिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को देना पड़ा इस्तीफा, आखिर क्या है एपस्टीन फाइल्स?

Epstein Files
विदेश

Bangladesh Election: महिलाओं को लेकर बांग्लादेश का सच आया सामने, चुनाव से पहले दावों की खुली पोल

bangaldesh elecation
विदेश

बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत का करारा वार, पहले अपने घर की आग बुझाओ पाकिस्तान

विदेश

चटगांव जेल हत्याकांड: अवामी लीग नेता अब्दुर रहमान मिया की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

Bangladesh Violence:
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.