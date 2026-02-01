1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चटगांव जेल हत्याकांड: अवामी लीग नेता अब्दुर रहमान मिया की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

Chittagong Jail Murder: बांग्लादेश में दो अलग-अलग घटनाओं ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है, जहां अवामी लीग से जुड़े दो नेताओं की मौत हुई है। ये घटनाएं चटगांव और नरसिंदी जिलों में हुईं, जिससे अंतरिम सरकार (मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में) पर राजनीतिक दमन, मनमानी गिरफ्तारियां और लक्षित हिंसा के आरोप तेज हो [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 01, 2026

Bangladesh Violence:

Bangladesh Violence:

Chittagong Jail Murder: बांग्लादेश में दो अलग-अलग घटनाओं ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है, जहां अवामी लीग से जुड़े दो नेताओं की मौत हुई है। ये घटनाएं चटगांव और नरसिंदी जिलों में हुईं, जिससे अंतरिम सरकार (मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में) पर राजनीतिक दमन, मनमानी गिरफ्तारियां और लक्षित हिंसा के आरोप तेज हो गए हैं। पार्टी सूत्रों और परिजनों ने इन मौतों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।

चटगांव जेल हिरासत में मौत – अब्दुर रहमान मिया

चटगांव में अवामी लीग के वरिष्ठ नेता अब्दुर रहमान मिया (70) की जेल हिरासत में मौत हो गई। वे चटगांव सिटी अवामी लीग की वार्ड नंबर-24 (नॉर्थ अग्राबाद) इकाई के उपाध्यक्ष थे। परिवार के अनुसार, उन्हें 17 नवंबर 2025 को कोतवाली थाना में दर्ज एक मामले (विस्फोटकों से जुड़े आरोप) में गिरफ्तार किया गया था, जब वे नमाज के लिए घर से निकल रहे थे। उस समय वे फेफड़ों के अंतिम चरण के कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे।

परिजनों का आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान सांस लेने में दिक्कत होने के बावजूद उन्हें तत्काल अस्पताल नहीं भेजा गया। तीन महीने हिरासत में रहने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती गई। दिसंबर 2025 में स्वास्थ्य बिगड़ने पर चटगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (सीएमसीएच) में भर्ती किया गया, लेकिन जमानत और उचित इलाज से वंचित रखा गया। 31 जनवरी 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जेल अधिकारियों ने इसे 'प्राकृतिक मौत' बताया, लेकिन अवामी लीग ने हिरासत में लापरवाही और चिकित्सा सुविधा न देने का आरोप लगाया है।

नरसिंदी में हत्या – अजीमुल कादेर भुइयां

नरसिंदी जिले के बेलाबो उपजिला में पूर्व छत्र लीग (अवामी लीग की छात्र इकाई) नेता अजीमुल कादेर भुइयां (45) का क्षत-विक्षत शव एक खाई से बरामद किया गया। वे तीन दिनों से लापता थे। अजीमुल पोल्ट्री व्यवसायी थे और बीर बागबेर गांव के निवासी थे। वे यूनियन छत्र लीग के पूर्व महासचिव और उपजिला इकाई के संयुक्त महासचिव रह चुके थे।

अवामी लीग समर्थकों में भारी आक्रोश है। पार्टी ने इसे राजनीतिक हत्या बताया और जमात-ए-इस्लामी से जुड़े कार्यकर्ताओं पर संदेह जताया। आरोप है कि अंतरिम प्रशासन दोषियों को संरक्षण दे रहा है। पुलिस ने राजनीतिक साजिश की पुष्टि नहीं की और जांच जारी बताई है।

राजनीतिक दमन के बढ़ते आरोप

ये मौतें सरकार बदलाव (अगस्त 2024 में शेख हसीना के पद से हटने के बाद) के बाद अवामी लीग समर्थकों के खिलाफ कथित हमलों का हिस्सा मानी जा रही हैं। अवामी लीग का दावा है कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज किए गए, गिरफ्तारियां हुईं और कई हिरासत में मारे गए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दोनों मामलों में स्वतंत्र जांच की मांग की है, ताकि जवाबदेही तय हो और कानून का शासन सुनिश्चित हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Feb 2026 07:03 pm

Hindi News / World / चटगांव जेल हत्याकांड: अवामी लीग नेता अब्दुर रहमान मिया की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इस ​महिला ने कहा, एपस्टीन ने मुझे रात बिताने के लिए लंदन भेजा था,विंडसर एस्टेट में ...

Prince Andrew Epstein Scandal
विदेश

खामेनेई की चेतावनी से दुनिया में हलचल! ट्रंप के बयान पर बोले- छिड़ सकता है युद्ध

Iran US tensions, Ayatollah Ali Khamenei warning, Khamenei threat to US, Iran regional war threat,
विदेश

पाकिस्तान में कोहराम: बलूचिस्तान में खूनी खेल, बंदूक और बम के हमलों में कई लोगों की मौत, जानें पूरा मामला

Balochistan Attack
विदेश

India-Arab Trade डील: 2030 तक 500 अरब डॉलर का टारगेट और आतंकवाद पर 'Zero Tolerance', भारत की बड़ी जीत

India-Arab-Deal
राष्ट्रीय

Union Budget 2026: सेना को मिली 7.85 लाख करोड़ के डिफेंस बजट की सौगात, थर्र-थर्र कांपेंगे चीन-पाकिस्तान

Union Budget 2026 announcement for defense
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.