चटगांव जेल हत्याकांड: अवामी लीग नेता अब्दुर रहमान मिया की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

परिजनों का आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान सांस लेने में दिक्कत होने के बावजूद उन्हें तत्काल अस्पताल नहीं भेजा गया। तीन महीने हिरासत में रहने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती गई। दिसंबर 2025 में स्वास्थ्य बिगड़ने पर चटगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (सीएमसीएच) में भर्ती किया गया, लेकिन जमानत और उचित इलाज से वंचित रखा गया। 31 जनवरी 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जेल अधिकारियों ने इसे 'प्राकृतिक मौत' बताया, लेकिन अवामी लीग ने हिरासत में लापरवाही और चिकित्सा सुविधा न देने का आरोप लगाया है।