क्या यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट से रूस हटाएगा अपना कब्जा? ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा- 15 साल तक तुम्हारे देश को…

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को जानकारी दी कि अमेरिका एक प्रस्तावित शांति योजना के तहत उनके देश को 15 साल की सुरक्षा गारंटी दे रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने उनसे कहा है कि 15 साल तक यूक्रेन को कोई हाथ नहीं लगाएगा।
साथ ही जेलेंस्की ने यह भी बताया कि रूस उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश न करे, इसके लिए उन्होंने अमेरिका से 50 साल तक सुरक्षा गारंटी की मांग की है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को जेलेंस्की की फ्लोरिडा के अपने रिजॉर्ट में मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन और रूस शांति समझौते पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं।
हालांकि, बातचीत करने वाले अभी भी मुख्य मुद्दों पर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यह भी शामिल है कि यूक्रेन में किसकी सेनाएं कहां से हटेंगी? इसके अलावा यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या होगा? जो दुनिया के 10 सबसे बड़े प्लांट में से एक है।
ट्रंप ने कहा कि महीनों से चल रही अमेरिका की अगुवाई वाली बातचीत अभी भी नाकाम हो सकती है। जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा- सुरक्षा गारंटी के बिना, सच कहूं तो, यह युद्ध खत्म नहीं होगा।
यूक्रेन 2014 से रूस के साथ युद्ध कर रहा है। तब रूस ने गैर-कानूनी तरीके से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। उधर, मॉस्को समर्थित अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के एक अहम इंडस्ट्रियल इलाके डोनबास में हथियार उठा लिए थे।
उधर सुरक्षा गारंटी की डिटेल्स अभी पब्लिक नहीं हुई हैं, लेकिन जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि इसमें यह शामिल है कि शांति समझौते की निगरानी कैसे की जाएगी। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन रूस ने कहा है कि वह यूक्रेन में नाटो देशों की सेना की तैनाती को स्वीकार नहीं करेगा।
एक तरफ शांति समझौते की बात चल रही है, दूसरी ओर यूक्रेन ने रविवार से सोमवार रात तक नोवगोरोड क्षेत्र में पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन से हमला किया है। पुतिन के घर पर कथित हमले के बारे में ट्रंप ने कहा- मुझे यह पसंद नहीं है। यह अच्छा नहीं है।
