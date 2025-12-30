क्या यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट से रूस हटाएगा अपना कब्जा? ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा- 15 साल तक तुम्हारे देश को…

हालांकि, बातचीत करने वाले अभी भी मुख्य मुद्दों पर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यह भी शामिल है कि यूक्रेन में किसकी सेनाएं कहां से हटेंगी? इसके अलावा यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या होगा? जो दुनिया के 10 सबसे बड़े प्लांट में से एक है।