अमेरिका ही नहीं Epstein Files से हिला स्लोवाकिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को देना पड़ा इस्तीफा, आखिर क्या है एपस्टीन फाइल्स?

Epstein Files: अमेरिका में कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलें जारी होने के बाद स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचक ने इस्तीफा दिया है। फाइलों में दावा है कि 2018 में लाइचक और एपस्टीन ने ई-मेल पर युवा महिलाओं को लेकर बातचीत की गई थी। तब वह देश के विदेश मंत्री थे। लाइचक ने किसी भी अपराध से इनकार किया और कहा कि एपस्टीन से बातचीत हल्की-फुल्की थी। मैं नहीं चाहता कि ऐसे मामले की कीमत हमारे प्रधानमंत्री को चुकानी पड़े।