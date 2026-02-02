मौसम फिर बदलेगा रंग: 3, 4 और 5 फरवरी को बारिश–बर्फबारी की दस्तक, इन राज्यों में छाएगा घना कोहरा

आइएमडी (India Meteorological Department – IMD) ने फरवरी पूरे महीने में देशव्यापी वर्षा सामान्य से कम (81 प्रतिशत) और तापमान ऊपर रहने की चेतावनी दी है। जिससे रबी फसलों पर प्रभाव पड़ सकता है। आइएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान औसत से ऊपर रहेंगे, जबकि ठंडी लहरों के दिन सामान्य से कम होंगे। उत्तर-पश्चिमी गेहूं उत्पादक क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लंबी अवधि के औसत से 78 प्रतिशत से कम वर्षा होने की संभावना है। किसानों को मौसम के प्रभाव से सतर्क रहने और फसलों की संतुलित सिंचाई बढ़ाने की सलाह दी गई है।