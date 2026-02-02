दक्षिण भारत को मिलेगा हाई स्पीड डायमंड कॉरिडोर, बंगाल से गुजरात तक दौड़ेगा नया फ्रेट रूट

केन्द्रीय सूचना प्रसारण, आइटी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बार केन्द्र सरकार ने रेलवे के लिए 2 लाख 73 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस बजट से रेलवे सुरक्षा, आधुनिकरण और यात्री सुविधा के कार्यों को और गति मिलेगी। यात्री सुरक्षा पर करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत के पांच राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलांगना के साथ केन्द्र शासित पुदुचेरी में हाइ-स्पीड रेल डायमंड कॉरिडोर बनेगा। यह इन राज्यों की तस्वीर बदलने वाला होगा। इन पर 16 लाख करोड़ रुपए क निवेश होगा। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल भी हाई स्पीड रेल से जुड़ेंगे। जबकि पश्चिम बंगाल से ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरात के सूरत तक नया फ्रेट कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। 2052 किमी का ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर और 7 हाई स्पीड कॉरिडोर मिलकर रेलवे को नई एनर्जी देंगे।