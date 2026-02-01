‘60 बार मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, एक रुपया भी नहीं मिला’, केंद्रीय बजट पर भड़के BRS के कार्यकारी अध्यक्ष, केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

Budget BRS Leader Statement: केंद्रीय बजट 2026–27 पर राजनीति गरमा गई है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने एक बार फिर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्ली के लगभग 60 चक्कर लगा आए, लेकिन राज्य को ‘एक रुपये’ का भी फायदा नहीं मिला। केटीआर का कहना है कि पिछले दस सालों से केंद्र सरकार तेलंगाना के साथ भेदभाव कर रही है और इस बार भी बजट में राज्य के हिस्से की अनदेखी साफ दिखती है।