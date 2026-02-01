1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भारत

‘60 बार मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, एक रुपया भी नहीं मिला’, केंद्रीय बजट पर भड़के BRS के कार्यकारी अध्यक्ष, केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

Telangana Injustice KTR Reaction: संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने बड़ी बात कही।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 01, 2026

KTR AND NIRMALA

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केटीआर (इमेज सोर्स: आईएएनएस)

Budget BRS Leader Statement: केंद्रीय बजट 2026–27 पर राजनीति गरमा गई है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने एक बार फिर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्ली के लगभग 60 चक्कर लगा आए, लेकिन राज्य को ‘एक रुपये’ का भी फायदा नहीं मिला। केटीआर का कहना है कि पिछले दस सालों से केंद्र सरकार तेलंगाना के साथ भेदभाव कर रही है और इस बार भी बजट में राज्य के हिस्से की अनदेखी साफ दिखती है।

बीआरएस नेता की टिप्पणी

बीआरएस नेता के.टी. रामा राव ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच चली आ रही ‘बड़े भाई–छोटे भाई’ की राजनीति तेलंगाना के किसी काम नहीं आई। उनके मुताबिक, नया बजट साफ दिखाता है कि इस समझ से राज्य को कोई वित्तीय फायदा नहीं मिला।

केटीआर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की दिल्ली यात्राएं राज्य के हितों के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक मजबूरियों के कारण थीं। उन्होंने कहा कि बजट ने साबित कर दिया है कि ये सारी मुलाकातें पूरी तरह बेकार रहीं, क्योंकि तेलंगाना को फिर खाली हाथ लौटना पड़ा, जबकि कई अन्य राज्यों को बड़े आवंटन मिले।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में बैठे तेलंगाना के सांसद और मंत्री भी संसद में राज्य की आवाज बुलंद करने में नाकाम रहे। केंद्रीय कैबिनेट में प्रतिनिधित्व होने के बावजूद, राज्य को कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नहीं मिला, जो तेलंगाना के गठन के बाद से हो रही लगातार अनदेखी को दिखाता है।

केटीआर ने याद दिलाया कि पिछले दस सालों से सिंचाई परियोजनाओं, मेट्रो विस्तार, रेलवे लाइनों, शैक्षणिक संस्थानों और बय्याराम स्टील प्लांट जैसी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना है कि यह चूक नहीं, बल्कि भेदभाव का सिलसिला है।

बीआरएस नेता ने की मांग

बीआरएस नेता केटीआर ने कहा कि बजट में तेलंगाना के साथ हुए गंभीर अन्याय के लिए कांग्रेस और भाजपा के सभी सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार को लोगों के सामने जवाब देना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पड़ोसी राज्यों को हर साल केंद्र से बड़ी मदद मिलती है, और यह फर्क जनता भी साफ देख रही है।

केटीआर का कहना है कि ताजा बजट ने फिर साबित कर दिया है कि राष्ट्रीय पार्टियां तेलंगाना के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों और दोनों पार्टियों के सांसदों से अपील की कि वे राज्य को फंड नहीं दिला पाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।

उन्होंने तेलंगाना भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि वे संसद में राज्य की आवाज उठाने में कमजोर पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा- दोनों पार्टियों के समान संख्या में सांसद होने के बावजूद तेलंगाना को बजट में कोई ठोस फायदा नहीं मिला।

ये भी पढ़ें

Union Budget 2026: हाईटेक होगी दिल्ली पुलिस, 12 हजार करोड़ से अधिक मिले
नई दिल्ली
Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बजट की ताजा खबरें

Published on:

01 Feb 2026 11:32 pm

Hindi News / Bharat / ‘60 बार मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, एक रुपया भी नहीं मिला’, केंद्रीय बजट पर भड़के BRS के कार्यकारी अध्यक्ष, केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भारत

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान के इस कदम से भारत को बड़ा फायदा, T20 वर्ल्ड कप के सुपरहिट में पहुंचना लगभग तय

t20-world-cup-2026 india
क्रिकेट

क्या होता है Buyback Tax जिस पर लगेगा कैपिलट गैन टैक्स, जानें निवेशकों को राहत या झटका?

Budget 2026
कारोबार

बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत का करारा वार, पहले अपने घर की आग बुझाओ पाकिस्तान

विदेश

क्या NDA से नाता तोड़ेगी अजित पवार की पार्टी? NCP के दिग्गज नेता ने क्लियर किया स्टैंड

Sunil Tatkare
राष्ट्रीय

T20 वर्ल्डकप के शुरू होने से पहले टीम इंडिया को बड़ा फायदा, फ्री में मिलेंगे 2 अंक, जानें वजह

IND vs NZ 2nd T20i Playing 11 Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.