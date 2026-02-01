Union Budget 2026: हाईटेक होगी दिल्ली पुलिस, 12 हजार करोड़ से अधिक मिले

अधिकारियों के मुताबिक, इस बढ़ी हुई राशि से दिल्ली पुलिस की कई प्रमुख योजनाओं को गति मिलेगी। इसमें 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' सबसे अहम है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और पुलिसिंग को स्मार्ट बनाने में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। बजट की खास बात ये भी है कि, पिछले बजट (2024-25) में दिल्ली पुलिस को 12,259.16 करोड़ रुपये मिले थे, जो उससे पिछले साल की तुलना में करीब 7.4 प्रतिशत अधिक थे। इस बार भी सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा है।