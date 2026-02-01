1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Union Budget 2026: हाईटेक होगी दिल्ली पुलिस, 12 हजार करोड़ से अधिक मिले

बजट में सरकार ने दिल्ली पुलिस के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। दिल्ली पुलिस को प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण के लिए खूब पैसा मिला।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 01, 2026

Budget 2026: छत्तीसगढ़ में IT या Tax को लेकर 4 बड़े बदलाव, अब आसान होगी रिटर्न फाइलिंग, जानें नए नियम(photo-patrika)

Union Budget 2026 केंद्रीय वित्त मंत्री ने रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में देश की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली दिल्ली पुलिस के लिए खजाना खोला गया है। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता और आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली पुलिस को 12,503.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

पिछले साल के मुकाबले बजट में बढ़ोतरी

दिल्ली पुलिस के बजट में इस बार मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष (2025-26) के संशोधित अनुमान 12,405.70 करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार अधिक राशि दी गई है। अगर पिछले साल के वास्तविक आवंटन (11,931.66 करोड़ रुपये) से तुलना करें, तो यह आंकड़ा सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति केंद्र की गंभीरता को दर्शाता है।

जानिए कहां खर्च होगा पैसा ( Union Budget 2026 )

सरकार ने इस बार पुलिस बल की ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया है। पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए 908.78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 342.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इसी तरह से आधुनिकीकरण के लिए भी बजट मिला है। यानी यह बजट न केवल नियमित खर्चों को पूरा करेगा, बल्कि आईटी प्रोजेक्ट्स, आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और एडवांस कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए भी इस्तेमाल होगा

Safe City Project को मिलेगी रफ्तार

अधिकारियों के मुताबिक, इस बढ़ी हुई राशि से दिल्ली पुलिस की कई प्रमुख योजनाओं को गति मिलेगी। इसमें 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' सबसे अहम है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और पुलिसिंग को स्मार्ट बनाने में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। बजट की खास बात ये भी है कि, पिछले बजट (2024-25) में दिल्ली पुलिस को 12,259.16 करोड़ रुपये मिले थे, जो उससे पिछले साल की तुलना में करीब 7.4 प्रतिशत अधिक थे। इस बार भी सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Feb 2026 04:59 pm

Published on:

01 Feb 2026 04:57 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Union Budget 2026: हाईटेक होगी दिल्ली पुलिस, 12 हजार करोड़ से अधिक मिले
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

आम जनता नहीं, पुलिस ही थी टारगेट! वर्दी वालों से ही ‘हफ्ता’ वसूल रहे थे सिंडिकेट…जानिए पूरा मामला

Crime Branch reveals gang was extorting money from police in Delhi
नई दिल्ली

आ रहे दो पश्चिमी विक्षोभ: दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी संभावना… अगले 7 दिनों के लिए IMD का अलर्ट

IMD alert Rain and snowfall likely in these states including Delhi NCR
नई दिल्ली

अब 2 लाख नहीं…12 लाख करोड़ होंगे खर्च, दिल्ली-NCR से गोवा तक रियल एस्टेट को मिलेगी नई दिशा

Finance Minister Nirmala Sitharaman announcement real estate Budget 2026
नई दिल्ली

Budget 2026: देश के हर जिले में लड़कियों के लिए बनेगा हॉस्टल, 2030 तक 20 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

Budget 2026 Girls hostels will be built in every district of the country
नई दिल्ली

Union Budget 2026 Highlight सांसद इमरान मसूद ने कहा इस बजट को दूंगा ‘जीरो’ नंबर

Budget
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.