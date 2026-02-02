खाने में देरी पर टोका तो स्टाफ ने ग्राहकों की कर दी हत्या! गाजियाबाद में डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को रात में गाजियाबाद के एक भोजनालय में खाना परोसने में देरी होने की वजह से विवाद की शुरुआत हुई थी, लेकिन देखते ही देखते यह मामूली सा विवाद खूनखराबे में बदल गया। नशे में होने की वजह से दोनों पक्षों के बीच बात बिगड़ गई। युवकों और ढाबे के कर्मचारियों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके दौरान एक युवक ने गुस्से में आकर भोजनालय के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तीनों युवक वहां से पीछे की गली में चले गए थे। पुलिस का कहना है कि इसके कुछ देर बाद ही ढाबे का मालिक धर्मेंद्र अपने चार कर्मचारियों के साथ वहां पहुंचा और लाठियों व रसोई के चाकुओं से युवकों पर हमला कर दिया। इस हमले में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।