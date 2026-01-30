ये कॉल रिकॉर्ड कर ले, पुलिस के लिए सबूत बनेगा…SWAT कमांडो काजल की हत्या से पहले अंकुर ने ‌निखिल को दी थी धमकी

काजल के भाई ने बताया कि जब अंकुर ने काजल के सिर पर डंबल से वार किया था, उस समय वह फोन पर अपनी बहन काजल से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी की रात को वह कभी भुला नहीं पाएंगे। निखिल ने बताया कि उसे कॉल पर झगड़े की आवाज आ रही थी। इतने में ही अचानक से अंकुर ने फोन छीन लिया और निखिल से कहा, 'अपनी बहन को समझा ले।' उसके बाद अंकुर ने निखिल से कहा कि 'इस कॉल को रिकॉर्ड कर ले, पुलिस के लिए सबूत बनेगा। मैं तेरी बहन को मार रहा हूं। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।' और इसके तुरंत बाद निखिल को फोन पर काजल की चीखें सुनाई दी। दूर होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाया और उसके बाद कॉल बीच में ही कट गया। उसके पांच मिनट बाद उसने निखिल को फिर से कॉल किया और अस्पताल आने को कहा।