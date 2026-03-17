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गर्मी पर प्री-मॉनसून का प्रहार: दिल्ली-NCR में फिर छाएंगे बादल, इस दिन से झमाझम बारिश का अलर्ट!

Delhi Pre monsoon: दिल्ली और आस-पास के इलाकों में इस हफ्ते फिर से बादल बरस सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों पर हलचल की वजह से 19 और 20 मार्च को फिर से बारिश और बिजली कड़कने के आसार बन रहे हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है।

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

Mar 17, 2026

Delhi Pre monsoon hits the heatwave Clouds to return to Delhi-NCR

Delhi Pre monsoon:दिल्ली-एनसीआर में प्री-मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। रविवार, 15 मार्च को राजधानी और इसके पड़ोसी शहरों नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हल्की बारिश दर्ज की गई। हालांकि बारिश की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसका प्रभाव काफी व्यापक रहा और इसने एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया। रविवार सुबह से ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शुरू हुई यह मौसमी हलचल दोपहर तक जारी रही, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। दोपहर के बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगा, लेकिन इस बूंदाबांदी ने क्षेत्र में प्री-मानसून सीजन की औपचारिक शुरुआत का संकेत दे दिया है।

प्री-मानसून की दस्तक और बारिश

दिल्ली-एनसीआर में प्री-मानसून सीजन की शुरुआत के साथ मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, इस सप्ताह के दौरान क्षेत्र में एक-दो बार और बारिश होने की प्रबल संभावना है। रविवार को हुई हल्की लेकिन व्यापक बारिश ने पिछले कई दिनों से पड़ रही तपती गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है। इसने पूरे एनसीआर के तापमान में गिरावट दर्ज कराई है।

तापमान में उतार-चढ़ाव


मार्च के महीने में गर्मी ने समय से पहले ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। 7 से 12 मार्च के बीच लगातार छह दिनों तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार बना रहा, जो 11 मार्च को इस सीजन के उच्चतम स्तर 36.8 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था। हालांकि, 15 मार्च की बारिश के बाद पारा गिरकर 30.1 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यह इस महीने का अब तक का सबसे कम तापमान है, फिर भी यह सामान्य स्तर से लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है

आगामी मौसमी सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ


मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार, वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय है, लेकिन 17-18 मार्च तक दिल्ली-एनसीआर में विशेष प्री-मानसून गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। इसके बाद, एक नया और अधिक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव से राजस्थान के ऊपर एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है, जो धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ते हुए आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों के मौसम को फिर से सक्रिय करेगा।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 19 से 21 मार्च के बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक ट्रफ रेखा बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 19 और 20 मार्च को दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। 21 मार्च को भी इसका हल्का असर बना रह सकता है, हालांकि उस दिन मौसम जल्दी साफ होने की उम्मीद है। 22 मार्च से मौसम में सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन अगले सप्ताह भी कुछ स्थानों पर हल्की मौसम गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

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Published on:

17 Mar 2026 06:20 pm

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