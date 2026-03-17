गर्मी पर प्री-मॉनसून का प्रहार: दिल्ली-NCR में फिर छाएंगे बादल, इस दिन से झमाझम बारिश का अलर्ट!

Delhi Pre monsoon:दिल्ली-एनसीआर में प्री-मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। रविवार, 15 मार्च को राजधानी और इसके पड़ोसी शहरों नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हल्की बारिश दर्ज की गई। हालांकि बारिश की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसका प्रभाव काफी व्यापक रहा और इसने एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया। रविवार सुबह से ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शुरू हुई यह मौसमी हलचल दोपहर तक जारी रही, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। दोपहर के बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगा, लेकिन इस बूंदाबांदी ने क्षेत्र में प्री-मानसून सीजन की औपचारिक शुरुआत का संकेत दे दिया है।