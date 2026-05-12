शादी के एक साल बाद महिला की संदिग्ध मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा- दहेज को लेकर बार-बार ताने मारना क्रूरता, पति पर चलेगा केस

मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि दहेज को लेकर महिला को बार-बार ताने देना मामूली बात नहीं है, बल्कि यह मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी महिला को छोटी गाड़ी, कम सोना या कम दहेज लाने को लेकर लगातार अपमानित किया जाता है, तो इसका उसकी मानसिक स्थिति और सम्मान पर गहरा असर पड़ता है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की उस दलील को भी गलत माना, जिसमें पति को यह कहकर राहत दी गई थी कि वह पहले से विधुर था और बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी की थी। अदालत ने कहा कि दूसरी शादी की वजह से प्रताड़ना के आरोप अपने आप गलत साबित नहीं हो जाते। इसी आधार पर कोर्ट ने पति के खिलाफ IPC की धारा 498A के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।