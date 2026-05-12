सरकार बनाते ही विजय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, एक विधायक फ्लोर टेस्ट में नहीं कर पाएगा वोट

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) राजनेता और पूर्व मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन ने एक केस दायर कर TVK उम्मीदवार को MLA के तौर पर पद संभालने से रोकने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक पोस्टल बैलेट वोट में बदलाव किया गया था। एक शिकायत की गई थी जिसमें कहा गया था कि तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 185 में दर्ज किया जाने वाला एक वोट गलती से वेल्लोर जिले के तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 50 में ट्रांसफर कर दिया गया था।