10 लाख बेघर, 6% जमीन पर कब्जा,फिर भी झुका नहीं हिजबुल्लाह, इजरायल को दी ‘नरक’ में झोंकने की धमकी!

Disarmament: हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने इजरायल को एक बेहद सख्त और खुली चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इजरायल के साथ चल रहे इस भीषण युद्ध में उनके लड़ाके किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। कासिम ने ऐलान किया है कि उनकी सैन्य ताकत लेबनान का अपना अंदरूनी मामला है, और युद्धविराम या शांति की किसी भी बातचीत में इसे सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। टेलीविजन पर अपने एक कड़े संबोधन में हिजबुल्लाह चीफ ने इजरायली सैन्य दबाव को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा, 'हम युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। हम इस जंग को इजरायल के लिए एक जीता-जागता नरक बना देंगे।' उनका यह बयान इस बात का सीधा संकेत है कि हिजबुल्लाह एक लंबी और विनाशकारी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है।