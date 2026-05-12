फ्लोर टेस्ट से पहले विजय का दांव: एमके स्टालिन सहित कई नेताओं के बाद अब यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं से मिले सीएम विजय

TVK Vijay Meets State Leaders: तमिलनाडु में नई सरकार गठन के बाद 13 मई 2026 को सीएम विजय को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। 10 मई को विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। 9 उनके साथ 9 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। पदभार संभालने के बाद सीएम विजय लगातार राज्य के अन्य नेताओं से मिल रहे हैं। एक दिन पहले ही राज्य के पूर्व सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से उन्होंने मुलाकात की थी। अब IUML( Indian Union Muslim League) के नेताओं से उन्होंने मुलाकात कर ली है। आपको बता दें कि IUML ने विजय को समर्थन दिया है।