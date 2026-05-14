Patrika Explainer: कांग्रेस ने केरल के CM के लिए वीडी सतीशन के नाम का क्यों किया ऐलान?

Kerala New CM VD Satheesan: केरल के नए सीएम वीडी सतीशन होंगे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपा दासमुंशी ने उनके नाम की घोषणा की। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में सीएम के नाम को लेकर काफी रस्साकशी जारी रही। दरअसल, कांग्रेस पार्टी के यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि सीएम की रेस में राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल का नाम भी चल रहा था। इसके अलावा रमेश चेन्निथला का नाम भी सीएम रेस में था।