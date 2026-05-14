14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Patrika Explainer: कांग्रेस ने केरल के CM के लिए वीडी सतीशन के नाम का क्यों किया ऐलान?

Kerala Chief Minister VD Satheesan: केरल में कांग्रेस ने वीडी सतीशन को नया मुख्यमंत्री चुन लिया है। दिल्ली में पार्टी नेता दीपा दासमुंशी ने उनके नाम का ऐलान किया।

2 min read
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Ashib Khan

May 14, 2026

Kerala Chief Minister VD Satheesan

केरल के नए सीएम होंगे वीडी सतीशन (Photo-IANS)

Kerala New CM VD Satheesan: केरल के नए सीएम वीडी सतीशन होंगे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपा दासमुंशी ने उनके नाम की घोषणा की। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में सीएम के नाम को लेकर काफी रस्साकशी जारी रही। दरअसल, कांग्रेस पार्टी के यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि सीएम की रेस में राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल का नाम भी चल रहा था। इसके अलावा रमेश चेन्निथला का नाम भी सीएम रेस में था।

कांग्रेस ने क्यों लिया यह फैसला

बता दें कि कांग्रेस ने कई दलों के साथ मिलकर प्रदेश में चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। सतीशन को सहयोगी दलों का समर्थन भी था। इंडियन मुस्लिम लीग ने प्रदेश के नए सीएम के लिए सतीशन के नाम को आगे किया था। IUML गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास 22 सीटें हैं।

इसके अलावा  सतीशन पिछले पांच साल से विपक्ष के नेता रहे और विधानसभा में LDF सरकार के खिलाफ सबसे मुखर चेहरा बनकर उभरे। बताया जा रहा है कि केरल में संगठन में पकड़ का सतीशन को फायदा मिला है।

बता दें कि यदि कांग्रेस केसी वेणुगोपाल के नाम का सीएम के रूप में ऐलान करती तो प्रदेश में दो उपचुनाव होते। क्योकि केसी वेणुगोपाल अलाप्पुझा लोकसभा सीट से सांसद है। CM के रूप में ऐलान होने के बाद वेणुगोपाल को सांसदी से इस्तीफा देना होता और इस सीट पर उपचुनाव होते। वहीं विधानसभा सदस्य के रूप में नामित होने के लिए किसी सीट को खाली कराकर चुनाव लड़ना होता, तो उस सीट पर भी उपचुनाव होते।

लोकसभा चुनाव में अलाप्पुझा सीट पर केसी वेणुगोपाल को बीजेपी और सीपीआई (एम) से कड़ी टक्कर मिली थी। इसलिए कांग्रेस किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती है।

कौन हैं वीडी सतीशन (Who is VD Satheesan)

वीडी सतीशन ने 2026 केरल विधानसभा चुनाव में परावुर सीट से जीत हासिल की। वह लगातार छठी बार विधायक चुने गए हैं। सतीशन को 78,658 वोट मिले और उन्होंने CPI उम्मीदवार ईटी टायसन मास्टर को 20,600 वोटों के अंतर से हराया। वह पिछले 25 वर्षों से परावुर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पहली बार 2001 में यहां से विधायक बने थे।

2021 से केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में सतीशन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की वामपंथी सरकार को विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर लगातार घेरा।

सतीशन इससे पहले केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला की जगह नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला था।

ये भी पढ़ें

Inside Stroy: भवानीपुर में क्या हुआ ऐसा कि ममता बनर्जी हार गईं? अंदर की पूरी कहानी
राष्ट्रीय
Bhabanipur election result

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 May 2026 01:31 pm

Published on:

14 May 2026 01:03 pm

Hindi News / National News / Patrika Explainer: कांग्रेस ने केरल के CM के लिए वीडी सतीशन के नाम का क्यों किया ऐलान?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘दो दिन तक क्यों छिपाई गई घटना?’ दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप की खबर देर से देने पर पर BJP को AAP ने घेरा

AAP on Delhi bus gangrape case
राष्ट्रीय

केसी वेणुगोपाल की पहली प्रतिक्रिया! वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी

KC Venugopal
राष्ट्रीय

Delhi Blast Case: NIA की 7500 पन्नों की चार्जशीट में हुआ आतंकियों के इरादे का खुलासा

blast in delhi
राष्ट्रीय

‘निर्भया कांड दोहराया’, चलती बस में हुए दुष्कर्म पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का फूटा गुस्सा, तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल

Saurabh Bhardwaj on Delhi bus gangrape case
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी वकील की पोशाक में पहुंचीं कलकत्ता हाईकोर्ट, पोस्ट-पोल हिंसा पर बोलीं- ‘हमारे 10 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई’

West Bengal post poll violence
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.