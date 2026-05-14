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केसी वेणुगोपाल की पहली प्रतिक्रिया! वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी

KC Venugopal Press Briefing: घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस उच्च कमान ने केरल सरकार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में वीडी सतीशन को चुना है।

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तिरुवनन्तपुरम

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Shaitan Prajapat

May 14, 2026

KC Venugopal

KC Venugopal

KC Venugopal Reaction Kerala CM: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छह बार के विधायक वीडी सतीशन को गुरुवार को केरल का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद 10 दिनों तक चली लंबी चर्चाओं के बाद यह घोषणा की गई। मुख्यमंत्री पद के लिए तीन मुख्य दावेदार सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला थे। केरल सीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पार्टी हाई कमांड के वीडी सतीशन को केरल का अगला मुख्यमंत्री नामित करने के फैसले का स्वागत किया।

'हाईकमान का फैसला सिर माथे पर'

घोषणा के तुरंत बाद दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि अंतिम निर्णय आ गया है और कांग्रेस उच्च कमान ने केरल सरकार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में वीडी सतीशन को चुना है। मैं इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता हूं।

वीडी सतीशन को दी बधाई

सतीशन को बधाई देते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि केरल की जनता ने यूडीएफ के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है और विश्वास व्यक्त किया कि नई सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से, हम केरल सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं।

वीडी सतीशान कौन हैं?

1964 में कोच्चि के पास नेटूर में जन्मे वीडी सतीशन का संबंध कांग्रेस से है, जिसकी जड़ें दिल्ली के सत्ता गलियारों के बजाय जमीनी स्तर की राजनीति में हैं। वे एक प्रशिक्षित वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सतीशन 2001 से परवूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वर्षों से केरल में कांग्रेस की सबसे सशक्त विधायी आवाजों में से एक के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। सतीशन ने 2026 में लगातार छठी बार परवूर विधानसभा सीट जीती।

केरल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम पर एक नजर

हाल ही में हुए केरल विधानसभा चुनावों में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने निर्णायक जीत हासिल करते हुए 102 सीटें जीतीं। कांग्रेस 63 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ), जिसने 2021 में 99 सीटें जीती थीं, इस बार 35 सीटों पर सिमट गई।

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Published on:

14 May 2026 01:33 pm

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