केसी वेणुगोपाल की पहली प्रतिक्रिया! वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी

KC Venugopal Reaction Kerala CM: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छह बार के विधायक वीडी सतीशन को गुरुवार को केरल का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद 10 दिनों तक चली लंबी चर्चाओं के बाद यह घोषणा की गई। मुख्यमंत्री पद के लिए तीन मुख्य दावेदार सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला थे। केरल सीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पार्टी हाई कमांड के वीडी सतीशन को केरल का अगला मुख्यमंत्री नामित करने के फैसले का स्वागत किया।