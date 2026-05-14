कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन ने बताई सतीशन के मुख्यमंत्री चुने जाने की वजह, कहा आज टीम पहुंचेगी केरलम

Keralam New CM VD Satheesan: केरलम में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर कई दिनों से चल रही राजनीतिक चर्चा पर आखिरकार विराम लग गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने गुरुवार को वी डी सतीशन को कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। इस फैसले के साथ ही उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। सतीशन को चुने जाने के सवाल पर जबाव देते हुए एआईसीसी पर्यवेक्षक अजय माकन ने कहा कि यह निर्णय सभी नेताओं और विधायकों से व्यापक चर्चा के बाद लिया गया है। पार्टी अब नई सरकार के गठन और प्रशासनिक औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुट गई है।