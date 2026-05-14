21 साल के नहीं हुए तो नहीं खरीद सकेंगे शराब! 700 TASMAC दुकानों के बंद होने के बाद नियम हुए सख्त

राज्य सरकार ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। TVK ने अपने चुनावी घोषणापत्र में तमिलनाडु को नशामुक्त राज्य बनाने का वादा किया था। अब विजय सरकार के शुरुआती फैसलों को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम युवाओं में बढ़ती शराब और नशे की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के साथ-साथ सरकार की सामाजिक छवि को मजबूत करने की कोशिश भी है।