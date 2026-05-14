कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के क्राइम ब्रांच पहुंचने पर सीएम सरमा ने ली चुटकी, कहा- असम का पेड़ा बहुत स्वादिष्ट है

Himanta Biswa Sarma
असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच जारी राजनीतिक टकराव अब और तेज हो गया है। गुरुवार को पवन खेड़ा गुवाहाटी स्थित क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनसे मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा से जुड़े पासपोर्ट मामले में पूछताछ की गई। इसी दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए तंज भरे अंदाज में कहा कि असम का पेड़ा स्वादिष्ट है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर पवन खेड़ा पर राजनीतिक कटाक्ष माना जा रहा है। बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अप्रैल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा के पास भारत, यूएई और मिस्र के तीन पासपोर्ट हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि दुबई में कई लग्जरी संपत्तियां और अमेरिका के वायोमिंग में एक कंपनी उनसे जुड़ी हुई है। इन आरोपों के बाद असम पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। गुरुवार को क्राइम ब्रांच पहुंचने पर खेड़ा ने कहा कि जांच चल रही है और मैं इसमें पूरा सहयोग कर रहा हूं। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी जांच प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव बताने की कोशिश की।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोपों को पूरी तरह झूठा बताते हुए पहले ही कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि ये दस्तावेज एआई से तैयार की गई फर्जी सामग्री हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूहों द्वारा फैलाया गया। सरमा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि ऐसे आरोप लगाने से पहले विदेश मंत्री से जानकारी लेनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि असम पुलिस किसी को भी खोजकर ला सकती है। गुरुवार को कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने राज्य के विकास को लेकर भरोसा जताया और कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से असम अगले पांच वर्षों में तेजी से आगे बढ़ेगा।
इस पूरे विवाद ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस जहां इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कार्रवाई बता रही है, वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि झूठे आरोप लगाकर राज्य सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की गई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासी बहस का विषय बन सकता है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की जांच जारी है और सभी की नजरें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।
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