14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के क्राइम ब्रांच पहुंचने पर सीएम सरमा ने ली चुटकी, कहा- असम का पेड़ा बहुत स्वादिष्ट है

असम में पासपोर्ट विवाद को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने तंज कसते हुए कहा कि असम का पेड़ा बहुत स्वादिष्ट है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

May 14, 2026

Himanta Biswa Sarma

Himanta Biswa Sarma

असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच जारी राजनीतिक टकराव अब और तेज हो गया है। गुरुवार को पवन खेड़ा गुवाहाटी स्थित क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनसे मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा से जुड़े पासपोर्ट मामले में पूछताछ की गई। इसी दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए तंज भरे अंदाज में कहा कि असम का पेड़ा स्वादिष्ट है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर पवन खेड़ा पर राजनीतिक कटाक्ष माना जा रहा है। बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।

सीएम की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट होने का लगाया था आरोप

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अप्रैल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा के पास भारत, यूएई और मिस्र के तीन पासपोर्ट हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि दुबई में कई लग्जरी संपत्तियां और अमेरिका के वायोमिंग में एक कंपनी उनसे जुड़ी हुई है। इन आरोपों के बाद असम पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। गुरुवार को क्राइम ब्रांच पहुंचने पर खेड़ा ने कहा कि जांच चल रही है और मैं इसमें पूरा सहयोग कर रहा हूं। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी जांच प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव बताने की कोशिश की।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोपों को पूरी तरह झूठा बताते हुए पहले ही कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि ये दस्तावेज एआई से तैयार की गई फर्जी सामग्री हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूहों द्वारा फैलाया गया। सरमा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि ऐसे आरोप लगाने से पहले विदेश मंत्री से जानकारी लेनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि असम पुलिस किसी को भी खोजकर ला सकती है। गुरुवार को कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने राज्य के विकास को लेकर भरोसा जताया और कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से असम अगले पांच वर्षों में तेजी से आगे बढ़ेगा।

कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ा राजनीतिक तनाव

इस पूरे विवाद ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस जहां इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कार्रवाई बता रही है, वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि झूठे आरोप लगाकर राज्य सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की गई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासी बहस का विषय बन सकता है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की जांच जारी है और सभी की नजरें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 May 2026 03:14 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के क्राइम ब्रांच पहुंचने पर सीएम सरमा ने ली चुटकी, कहा- असम का पेड़ा बहुत स्वादिष्ट है

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM मोदी की अपील के बाद हिमाचल में घटाई गई मंत्रियों-विधायकों की सैलेरी, CM के काफिला को लेकर भी बड़ा अपडेट

CM Sukhu convoy reduction
राष्ट्रीय

मिशन 2026: सरकारी सर्वे या चुनावी मास्टरस्ट्रोक? जानें 16 राज्यों में लागू होने वाले नए नियम का सच

Election Commision
राष्ट्रीय

प्री-मानसून लेगा करवट, 14 से 18 तारीख तक जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Pre-Monsoon Alert
राष्ट्रीय

Kerala CM: केरल के सीएम बनने के बाद वीडी सतीशन ने केसी वेणुगोपाल को लेकर कही दिल की बात, बोले-‘जीत में उनकी अहम भूमिका’

Kerala New CM
राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री विजय का महिलाओं को पहला तोहफा! जल्द आएगी मई महीने की 1000 रुपये की किस्त

CM Vijay Tamil Nadu
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.