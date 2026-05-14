कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के क्राइम ब्रांच पहुंचने पर सीएम सरमा ने ली चुटकी, कहा- असम का पेड़ा बहुत स्वादिष्ट है

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोपों को पूरी तरह झूठा बताते हुए पहले ही कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि ये दस्तावेज एआई से तैयार की गई फर्जी सामग्री हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूहों द्वारा फैलाया गया। सरमा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि ऐसे आरोप लगाने से पहले विदेश मंत्री से जानकारी लेनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि असम पुलिस किसी को भी खोजकर ला सकती है। गुरुवार को कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने राज्य के विकास को लेकर भरोसा जताया और कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से असम अगले पांच वर्षों में तेजी से आगे बढ़ेगा।