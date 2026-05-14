Explainer: SIR फेज-3 के तहत 16 राज्यों के 37 करोड़ वोटरों का होगा वेरिफिकेशन, जानें क्या है पूरा मामला

Social Impact Report : देश की राजनीति में इन दिनों एक नया शब्द गूंज रहा है- SIR (सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट)। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के एक ताजा फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सरकार ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तीसरे चरण को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत करीब 37 करोड़ मतदाताओं का वेरिफिकेशन और डेटा असेसमेंट किया जाना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इस भारी-भरकम कवायद की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरी चुनावी रणनीति छिपी है? आइए विस्तार से समझते हैं।