मुख्यमंत्री विजय का महिलाओं को पहला तोहफा! जल्द आएगी मई महीने की 1000 रुपये की किस्त

CM Vijay Tamil Nadu May 2026 Installment: तमिलनाडु में जोसेफ विजय की सरकार बनने के बाद प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। थलापति विजय ने गुरुवार को ऐलान किया है कि 'कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगाई' योजना की मई की किस्त जल्द ही पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। अधिकारी परिवार की महिला मुखियों को 1000 रुपये की मासिक समय पर देने की तैयारी में लग गए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हस्तांतरण प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और लाभार्थियों को जल्द ही उनके खातों में राशि प्राप्त हो जाएगी।