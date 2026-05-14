प्री-मानसून लेगा करवट, 14 से 18 तारीख तक जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Pre Monsoon Rain Alert: प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के सीजन ने जब से देश में दस्तक दी है, तब से भारी बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। कई राज्यों में जमकर बादल बरस रहे हैं जिससे तापमान में गिरावट आई है और गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताज़ा अपडेट जारी करते हुए बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है। विभाग के अनुसार, मानसून 16 मई 2026 के आसपास दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है।