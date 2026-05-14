PM मोदी की अपील के बाद हिमाचल में घटाई गई मंत्रियों-विधायकों की सैलेरी, CM के काफिला को लेकर भी बड़ा अपडेट

सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय जनता के पैसे की खूब बर्बादी हुई। उनके अनुासर हजारों करोड़ रुपये ऐसी इमारतों पर खर्च कर दिए गए, जिनका आज कोई खास फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी फिर से सत्ता में आने के सपने देख रही है, लेकिन पहले उसे जनता का भरोसा जीतना होगा। सुक्खू ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन अब तक राज्य को यह पैसा नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार लगातार राज्य के हक की आवाज उठा रही है और जल्दी ही आर्थिक हालात बेहतर होंगे।