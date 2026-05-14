Kerala CM: केरल के सीएम बनने के बाद वीडी सतीशन ने केसी वेणुगोपाल को लेकर कही दिल की बात, बोले-‘जीत में उनकी अहम भूमिका’



केरल में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की बड़ी जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर रही कि आखिर राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 140 सदस्यीय विधानसभा में यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर जोरदार बहुमत हासिल किया, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला होने में समय लग गया। वीडी सतीशन के अलावा सीएम के रेस में सबसे आगे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल का नाम शामिल था। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला का नाम भी चल रहा था। लेकिन पार्टी ने सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी है।