‘दो दिन तक क्यों छिपाई गई घटना?’ दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप की खबर देर से देने पर पर BJP को AAP ने घेरा

आपको बता दें कि दिल्ली में यह घटना दो दिन पहले की है और दो दिन बाद पुलिस ने इस घटना की सूचना दी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर पुलिस इस मामले को पहले छिपाना क्यों चाहती थी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्या पुलिस पहले पीड़िता पर दबाव बनाना चाहती थी या फिर आरोपियों को पकड़ने के बाद ही मामले को सामने लाना चाहती थी। उन्होंने बीजेपी सरकार और एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी सरकार सिर्फ रील्स बनाने और अपनी छवि दिखाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि आप रील्स बनाते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद का नैरेटिव दिखाते हैं। दिल्ली की जनता कोई दर्शक नहीं है, जिसे सिर्फ आपकी रील्स पसंद करें।