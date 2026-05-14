Delhi Rape Case: यूपी के निकले ड्राइवर और हेल्पर, आधी रात 7 किमी तक महिला से दुष्कर्म; दोनों गिरफ्तार

दरिंदों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने सबसे पहले पुलिस को आपबीती सुनाई। शुरुआती सूचना नांगलोई पुलिस स्टेशन को दी गई, लेकिन घटना स्थल रानी बाग थाना क्षेत्र में आने के कारण मामला वहां ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद एक महिला सब-इंस्पेक्टर पीड़िता को बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां मेडिकल जांच में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके पति को टीबी है और वह घर पर ही रहते हैं। पीड़िता ने बताया कि उनकी तीन बेटियां हैं, जिनकी उम्र 8, 6 और 4 साल है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती होने पर बच्चों की देखभाल कौन करेगा, इसी चिंता के चलते उसने गंभीर चोटों के बावजूद घर पर रहकर इलाज कराने का फैसला किया।