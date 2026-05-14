14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Delhi Rape Case: यूपी के निकले ड्राइवर और हेल्पर, आधी रात 7 किमी तक महिला से दुष्कर्म; दोनों गिरफ्तार

Delhi Rape Case: दिल्ली में एक बार फिर निर्भया जैसे चलती बस में एक महिला के साथ आधी रात को सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। फिलहाल इस मामले में कर्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने बस चालक और उसके सहायक दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जो यूपी के रहने वाले हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

May 14, 2026

Delhi Rape Case

दिल्ली रेप केस मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार

Delhi Rape Case:दिल्ली के बाहरी इलाके नांगलोई में चलती बस में 30 वर्षीय महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बस चालक और उसके सहायक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता मंगलवार रात करीब 12:30 बजे रानी बाग इलाके से दिल्ली से बिहार जा रही एक बस में सवार हुई थी। आरोप है कि बस नांगलोई की ओर बढ़ी, जहां चालक उमेश और उसके हेल्पर रामेंद्र ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं और घटना के समय नांगलोई में सवारियां लेने जा रहे थे।

पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद महिला को करीब 7 किलोमीटर तक बस में ले जाने के बाद नांगलोई इलाके में उतार दिया गया। सुबह करीब 4:45 बजे नांगलोई थाने में घटना की सूचना मिली, जिसके बाद मामला रानी बाग थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

दोनों आरोपी गिरफ्तार

आपको बता दें कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रानी बाग थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 70(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, इस घटना में शामिल बस का नंबर BR 28P 3941 है, जो 'रॉयल ट्रेवल्स एंड कार्गो' कंपनी द्वारा संचालित की जा रही थी। नारंगी और काले रंग की इस बस के दस्तावेजों और परमिट की सघन जांच की जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के वक्त बस में अन्य कौन लोग मौजूद थे। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है।

8, 6 और 4 साल के बच्चों की मां है पीड़िता

दरिंदों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने सबसे पहले पुलिस को आपबीती सुनाई। शुरुआती सूचना नांगलोई पुलिस स्टेशन को दी गई, लेकिन घटना स्थल रानी बाग थाना क्षेत्र में आने के कारण मामला वहां ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद एक महिला सब-इंस्पेक्टर पीड़िता को बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां मेडिकल जांच में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके पति को टीबी है और वह घर पर ही रहते हैं। पीड़िता ने बताया कि उनकी तीन बेटियां हैं, जिनकी उम्र 8, 6 और 4 साल है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती होने पर बच्चों की देखभाल कौन करेगा, इसी चिंता के चलते उसने गंभीर चोटों के बावजूद घर पर रहकर इलाज कराने का फैसला किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

rape

Published on:

14 May 2026 12:50 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Rape Case: यूपी के निकले ड्राइवर और हेल्पर, आधी रात 7 किमी तक महिला से दुष्कर्म; दोनों गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘दो दिन तक क्यों छिपाई गई घटना?’ दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप की खबर देर से देने पर पर BJP को AAP ने घेरा

AAP on Delhi bus gangrape case
राष्ट्रीय

‘दिल्ली में स्कूल और बसों में सुरक्षित नहीं हैं बच्चियां’, चलती बस गैंगरेप केस पर भड़के AAP नेता मनीष सिसोदिया

manish sisodia attacks bjp
नई दिल्ली

Delhi Blast Case: NIA की 7500 पन्नों की चार्जशीट में हुआ आतंकियों के इरादे का खुलासा

blast in delhi
राष्ट्रीय

‘निर्भया कांड दोहराया’, चलती बस में हुए दुष्कर्म पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का फूटा गुस्सा, तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल

Saurabh Bhardwaj on Delhi bus gangrape case
राष्ट्रीय

कुरियर के जरिए पहुंचाए गए NEET-UG के पेपर, लेकिन छात्र ने फोन में फोटो खींचककर कर दी गलती

NEET UG papers Leak
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.