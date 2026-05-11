Kerala CM: केरल के सीएम केसी वेणुगोपाल बनते हैं तो क्यों होंगे 2 उपचुनाव? समझिए पूरा गणित

Kerala CM: केरल में विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद कांग्रेस अब तक सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर पाई है। सीएम पद को लेकर नेताओं के बीच रस्साकशी शुरू हो गई है। यही वजह है कि आलाकमान ने अभी तक किसी भी नेता के नाम का ऐलान नहीं किया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के सहयोगियों का भी ध्यान रख रही है। दरअसल, सीएम पद की रेस में तीन बड़े नेताओं वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे चल रहा है।