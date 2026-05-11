‘बंगाल में वोटरों के नाम डिलीट होने की वजह से जीती बीजेपी’, शशि थरूर का बड़ा बयान

थरूर ने बंगाल में बीजेपी (BJP) की जीत के पीछे वोटरों के नाम डिलीट होने को बड़ी वजह बताया। थरूर ने कहा, "एसआईआर के मामले में मैंने जो सवाल उठाया है, उसका जवाब मिलना ज़रूरी है। बंगाल का मामला देखिए। वोटर लिस्ट से 91 लाख नाम हटा दिए गए। इनमें से 34 लाख जीवित लोगों ने अपील की है, यह कहते हुए कि वे यहीं मौजूद हैं और उन्हें वोट देने का पूरा अधिकार है। नियमों के अनुसार हर मामले का अलग-अलग निपटारा होना ज़रूरी था, इसलिए वोटिंग से पहले सिर्फ कुछ सौ मामलों का ही निपटारा हो पाया। आज भी करीब 31-32 लाख लोग ऐसे हैं, जो शायद आने वाले सालों में वेरिफिकेशन के दौरान असली वोटर साबित हो जाएं, लेकिन वो वोट देने का अपना मौका गंवा चुके हैं। बीजेपी ने बंगाल में 30 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। ​​अब आप ही बताइए, क्या यह पूरी तरह से निष्पक्ष और लोकतांत्रिक है? सच कहूं तो मुझे फर्ज़ी, हटाए गए, अनुपस्थित या पलायन कर चुके वोटरों के नाम हटाने से कोई दिक्कत नहीं है।"