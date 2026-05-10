PM मोदी की सुरक्षा में सेंध की कोशिश? कार्यक्रम स्थल से करीब 3 किमी दूर मिलीं जिलेटिन की छड़ें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo - ANI)
PM Modi Bengaluru visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु दौरे से पहले रविवार को सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा पैदा हो गया, जब मुख्य कार्यक्रम स्थल के पास जिलेटिन की दो स्टिक मिलीं। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कार्यक्रम को संबोधित करना था।
इस संबंध में सेंट्रल रेंज बेंगलुरु पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले सुरक्षा जांच के दौरान शहर में एक फुटपाथ के पास जिलेटिन की छड़ें मिलीं। इस संदिग्ध घटना के संबंध में जांच चल रही है और जानकारी का इंतजार है।
यह घटना खुफिया एजेंसियों की ओर से संभावित आतंकी खतरे की सूचना मिलने के एक दिन बाद हुई है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कई संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है।
PM मोदी आज बेंगलुरु में 'आर्ट ऑफ़ लिविंग' की 45वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने के लिए कर्नाटक पहुंचे और बाद में हैदराबाद गए, जहां उन्होंने लगभग 9,400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी।
'आर्ट ऑफ लिविंग' कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए, PM मोदी ने कहा कि भारत के आध्यात्मिक मूल्यों ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया है, और उन्होंने भारत की परंपराओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर के योगदान पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि आज, दुनिया भर के लोग भारत के आध्यात्मिक मूल्यों से प्रभावित हैं और इन प्राचीन परंपराओं से प्रेरणा मिलती रही है। इसी भावना से प्रेरित होकर श्री श्री रवि शंकर ने 45 साल पहले 'आर्ट ऑफ लिविंग' का बीज बोया था। आज यह हमारे सामने एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह खड़ा है।
उन्होंने आगे कहा, 'कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब समाज की शक्ति उससे जुड़ती है। इसलिए, ऐसे हर महत्वपूर्ण मिशन के लिए समाज की शक्ति को जगाना अत्यंत आवश्यक है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि समाज, राजनीति और सरकारों से अधिक शक्तिशाली होता है। कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज स्वयं राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले।'
गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए PM मोदी ने कहा, 'आज गुरुदेव का 70वां जन्मदिन है। जब शताब्दी समारोह होंगे तो मैं उनमें शामिल होने के लिए फिर से आऊंगा। आज इस दिव्य और भव्य 'ध्यान मंदिर' का उद्घाटन किया गया है। जब संकल्प स्पष्ट होता है, और काम सेवा की भावना से किया जाता है, तो हर प्रयास सुखद परिणाम लाता है।'
उन्होंने बेंगलुरु में 'आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर' में नव-निर्मित 'ध्यान मंदिर' का उद्घाटन किया। यह एक विशेष ध्यान कक्ष है, जिसकी परिकल्पना आंतरिक शांति
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