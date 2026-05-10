PM मोदी की सुरक्षा में सेंध की कोशिश? कार्यक्रम स्थल से करीब 3 किमी दूर मिलीं जिलेटिन की छड़ें

गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए PM मोदी ने कहा, 'आज गुरुदेव का 70वां जन्मदिन है। जब शताब्दी समारोह होंगे तो मैं उनमें शामिल होने के लिए फिर से आऊंगा। आज इस दिव्य और भव्य 'ध्यान मंदिर' का उद्घाटन किया गया है। जब संकल्प स्पष्ट होता है, और काम सेवा की भावना से किया जाता है, तो हर प्रयास सुखद परिणाम लाता है।'