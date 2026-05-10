हैदराबाद में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, तेलंगाना के विकास के लिए CM रेवंत रेड्डी से की यह अपील

पीएम मोदी ने इस दौरान पुरानी यादों को ताजा करते हुए साफ किया कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी से मुस्कुराते हुए कहा, 'अच्छा है, मेरे से जुड़ो,' जिसे वहां मौजूद समर्थकों ने काफी सराहा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी अपने संबोधन में राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर राज्य के विकास के लिए मोदी सरकार से सहयोग की उम्मीद जताई। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे अतीत में केंद्र ने राज्यों की मदद की है, जिस पर पीएम ने आश्वासन दिया कि तेलंगाना को उनकी सरकार पूरा समर्थन देगी।