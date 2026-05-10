‘केजरीवाल बौखला गए हैं’, PM की तुलना ‘औरंगजेब’ से करने पर BJP का पलटवार

केजरीवाल के बयान पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पंजाब में बड़े स्तर पर उगाही का खेल चल रहा है। जांच की आंच खुद तक आती देख केजरीवाल बौखला गए हैं। वहीं, भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि वास्तव में केजरीवाल ही पंजाब में औरंगजेब की तरह काम कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेण रिजीजू ने भी कहा कि केजरीवाल ने राजनीति के स्तर को गिरा दिया है और अब उनका अध्याय समाप्त होने वाला है।