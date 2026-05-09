‘AAP vs BJP: संजीव अरोरा पर ED की रेड से गरमाई पंजाब की सियासत, संजय सिंह ने जांच एजेंसी को बताया राजनीतिक हथियार’

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस छापेमारी को लेकर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने ईडी को भाजपा का 'सुपारी किलर' करार देते हुए कहा कि यह तमाशा केवल दो-तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें फर्जी खबरें फैलाई जाएंगी और फिर ये 'सुपारी किलर्स' वापस लौट जाएंगे। सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य पंजाब की भगवंत मान सरकार को बदनाम करना और राज्य के विकास कार्यों में बाधा डालना है। उन्होंने कहा कि पहले बंगाल और दिल्ली में विरोधियों के चरित्र की हत्या करने की कोशिश की गई और अब वही फॉर्मूला पंजाब में अपनाया जा रहा है।