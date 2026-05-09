दिल्ली में 3 साल की बच्ची के साथ रेप मामले में आरोपी को मिली जमानत, POCSO एक्ट के तहत हुआ था मामला दर्ज

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस द्वारा घटनास्थल की जांच पूरी कर ली गई है और सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर समेत जरूरी सबूत जब्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा जूनियर विंग के शिक्षकों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखने की जरूरत नहीं दिखती। हालांकि अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता का बयान BNSS की धारा 183 के तहत अदालत में दर्ज कराया गया है। वहीं, घटना के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।