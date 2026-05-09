डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के CEO पर यौन उत्पीड़न का आरोप, ‘कॉरपोरेट दिल्ली कल्चर’ के नाम पर करता था गलत हरकत

पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि आरोपी ने उसे कई बार धमकाया भी। महिला का आरोप है कि सीईओ ने साफ कहा था कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो उसका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। इस धमकी के कारण वह काफी समय तक डरी रही। बाद में जब उसने HR विभाग को इंटर्नशिप छोड़ने की बात बताई, तो उसे तय समय से पहले ही कंपनी छोड़ने के लिए कह दिया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे अब तक इंटर्नशिप का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है।